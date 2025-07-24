ВС РФ поразили цеха сборки и хранения дронов, склады горючего и вооружения ВСУ

Российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников ВСУ в 136 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Удары были нанесены посредством боевых самолетов, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Ночью мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе произошла серия взрывов. По его словам, взрывы были слышны в Пересыпском и Приморском районах. Труханов объяснил взрывы массированной атакой на Одессу российских беспилотников.

23 июля министерство энергетики Украины сообщило, что в Сумской области на северо-востоке страны после ночных взрывов был поврежден объект энергетической компании. В этот же день стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры «Украинской железной дороги» («Укрзализныци») повреждены в Сумской и Полтавской областях.

Ранее в Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной.