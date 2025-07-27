Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович», отразившего атаки БПЛА

Командира фрегата «Адмирал Григорович» повысили в звании до капитана второго ранга. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе посещения корабля, передает РИА Новости.

«Я смотрю, вы капитан третьего ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан второго ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», — сказал глава государства во время общения с личным составом фрегата, обращаясь к командиру.

Также Путин поблагодарил моряков фрегата за отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Кроме того, российский лидер поздравил личный состав корабля с Днем ВМФ.

Фрегат в течение 20 месяцев выполнял боевое задание в Средиземном море и накануне прибыл в Кронштадт для технических работ.

Утром 27 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 10 украинских дронов в небе над Ленинградской областью.

Ранее Путин назвал ключевую задачу Военно-морского флота России.