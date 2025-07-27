В Херсонской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

Губернатор Сальдо: беспилотник ударил по микроавтобусу в Херсонской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский микроавтобус на рынке в поселке Новая Маячка в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в результате удара пострадали шесть человек. Одного из них спасти не удалось.

«Два мирных жителя госпитализированы, трое обратились за помощью самостоятельно», — уточняется в заявлении.

Публикация дополнена фотографиями, сделанными на месте происшествия. На снимках видно, что само транспортное средство получило серьезные повреждения.

27 июля украинские дроны атаковали Ленинградскую область. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, системы противовоздушной обороны сбили более 10 летательных аппаратов. В результате пострадала одна мирная жительница — у нее диагностировали ушибы и порезы.

Накануне в селе Каменский Хутор в Брянской области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее житель Белгородской области получил травмы в результате атаки дрона на коммерческий объект.