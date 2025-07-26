Под Белгородом БПЛА атаковал коммерческий объект, есть пострадавший

В Белгородской области при атаке дрона на поселок Уразово пострадал мирный житель. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчине с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте», — уточнил чиновник.

Он добавил, что целью налета был коммерческий объект. При взрыве БПЛА повредил стекла и оборудование в здании.

Днем Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район области с помощью реактивной системы залпового огня. В результате атаки тоже пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения лица и руки. Его доставили в областную клиническую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в районе села Беловское были повреждены два автомобиля. На место прибыли оперативные службы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».