В Одессе произошел взрыв

Над Одессой поднялся высокий столб дыма после очередного взрыва. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

О взрывах в портовом городе сообщили также местные паблики. По данным Telegram-канала, «Что слышно, Одесса», в городе произошло около 5-7 взрывов в непосредственной близости от порта.

27 июля Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ атаковали цеха сборки дальнобойных дронов на Украине. По данным МО РФ, авиация и ударные беспилотники РФ ударили по цехам производства БПЛА и пунктам управления БПЛА дальнего действия, а также пунктам размещения ВСУ в 146 районах.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек. По информации ведомства, наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Центр» — более 425 человек.

До этого появились кадры удара «Искандером» по позиции С-300 под Одессой.

Ранее в Европе назвали главной военной целью России взятие Одессы.