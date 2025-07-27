МО РФ сообщило об ударах по цехам сборки дальнобойных дронов на Украине

ВС РФ нанесли удары по цехам сборки дальнобойных дронов на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в очередной сводке.

По данным МО РФ, авиация и ударные беспилотники РФ ударили по цехам производства БПЛА и пунктам управления БПЛА дальнего действия, а также пунктам размещения ВСУ в 146 районах.

Кроме того, средства ПВО за сутки перехватили 291 дрон ВСУ и три снаряда Vampire.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек.

По информации ведомства, наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Центр» — более 425 человек. В районах, где действуют группировки «Запад» и «Восток», потери составили более 225 и 200 человек соответственно. В направлении «Север» зафиксировано свыше 170 потерь, в зоне группировки «Юг» — до 130, а на направлении «Днепр» — более 60 украинских военнослужащих.

Ранее дроны ВСУ оказались парализованы на 2,5 часа в результате сбоя Starlink.