Появилось видео удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ в Одесской области

«Иди и смотри»: появились кадры удара «Искандером» по позиции С-300 под Одессой

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ», — отмечается в сообщении.

21 июля Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска ночью атаковали объекты на территории Украины с применением рекордного количества дронов и ракет. ВС РФ били по военным объектам, аэродромам и объектам энергетики с помощью беспилотников «Герань» и ракет «Искандер», Х-101, «Кинжал».

Комментируя ситуацию, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что в Киеве был поврежден цех сборки дронов. Речь идет об объекте, который на прошлой неделе посетил специальный посланник президента США Кит Келлог.

По словам офицера запаса Олега Шаландина, ВС РФ больше не отвечают на атаки Киева ударами возмездия, а действуют по четкому плану. Он отметил, что цель российского командования — парализовать ВСУ на всех уровнях — от производства оружия до мобилизации.

Ранее в сети появились кадры с последствиями ночного удара дронов по Киеву.