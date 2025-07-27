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Погибших бойцов ВСУ могут признать дезертирами

РИА Новости: переданных Украине погибших бойцов ВСУ могут записать в дезертиры
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Mykola Tys/AP

Возвращенных на родину погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут посчитать дезертирами, из-за чего их родные не получат компенсации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные пророссийского подполья на Украине.

В результате обменов Украина получила 6060 тел погибших офицеров и рядовых бойцов в обмен на тела 78 российских военных.

До этого сообщалось, что отказавшихся от обмена бойцов ВСУ формируют в батальон ВС РФ.

23 июля в турецком городе Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. В ходе встречи стороны договорились осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200». Кроме того, делегация Москвы предложила создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Запорожье солддаты ВСУ оставили сотни погибших сослуживцев на улицах.

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