Командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады с позывным «Пчела» рассказал ТАСС, что в донецком селе Запорожье на границе с Днепропетровской областью украинские военные оставили на улицах сотни тел своих погибших солдат.

По его словам, многие из этих бойцов погибли в разные периоды под ударами российских войск, но тела так и не были вывезены.

Командир также отметил, что украинское командование направляло большое количество личного состава на удержание позиций в Запорожье, прекрасно понимая, что такие действия вряд ли приведут к успеху.

Российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР 21 июня. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

20 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что у России нет задачи брать город Сумы (столицу Сумской области Украины), однако такая возможность им не исключается.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Редкодуб в ДНР.