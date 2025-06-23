На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В донецком селе нашли сотни брошенных тел солдат ВСУ

ТАСС: в Запорожье солддаты ВСУ оставили сотни погибших сослуживцев на улицах
close
Reuters

Командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады с позывным «Пчела» рассказал ТАСС, что в донецком селе Запорожье на границе с Днепропетровской областью украинские военные оставили на улицах сотни тел своих погибших солдат.

По его словам, многие из этих бойцов погибли в разные периоды под ударами российских войск, но тела так и не были вывезены.

Командир также отметил, что украинское командование направляло большое количество личного состава на удержание позиций в Запорожье, прекрасно понимая, что такие действия вряд ли приведут к успеху.

Российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР 21 июня. Боевые действия на этом направлении ведет группировка войск «Восток». Также сообщалось о поражении живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Успеновки, Темировки, Ольговского, Полтавки и Малиновки в Запорожской области.

20 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что у России нет задачи брать город Сумы (столицу Сумской области Украины), однако такая возможность им не исключается.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Редкодуб в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами