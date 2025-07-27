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В Минобороны оценили потери ВСУ в ходе СВО за последние сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек
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Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли около 1 210 военнослужащих в результате действий российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки «Центр» — более 425 человек. В районах, где действуют группировки «Запад» и «Восток», потери составили более 225 и 200 человек соответственно. В направлении «Север» зафиксировано свыше 170 потерь, в зоне группировки «Юг» — до 130, а на направлении «Днепр» — более 60 украинских военнослужащих.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта. Речь идет о селе Зеленый Гай в ДНР и селе Малиевка в Днепропетровской области. В сражениях за эти населенные пункты участвовали подразделения группировки российских войск «Восток».

Позднее в оборонном ведомстве заявили, что ВСУ превратили село Зеленый Гай в ДНР в крупный опорный пункт, который прикрывал подступы к административной границе Днепропетровской области.

Ранее на Украине рассказали о продвижении ВС РФ к Днепропетровской области.

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