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Стало известно о нечастом использовании бойцами ВСУ западного стрелкового оружия

РИА Новости: ВСУ стали реже использовать западные образцы стрелкового оружия
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже использовать стрелковое оружие западного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ с позывным «Криптонец».

Он рассказал, что в Сумской области американские автоматы попадаются примерно у одного бойца на всю группу ВСУ. Это связано с нехваткой патронов для такого вида оружия.

«Патронов для «Калашникова» на позициях гораздо больше — и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов — почти всегда что-то да будет под рукой», — пояснил российский военнослужащий.

24 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться на Сумском направлении. В частности, российским подразделениям удалось вклиниться в оборону ВСУ у населенного пункта Юнаковка на 14 км. По словам специалиста, данный участок фронта «является наиболее результативным» у ВС РФ в Сумской области.

За день до этого российское министерство обороны заявило о взятии под контроль поселка Варачино в Сумской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил о непростой ситуации в приграничных районах Сумской области.

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