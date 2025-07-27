Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже использовать стрелковое оружие западного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ с позывным «Криптонец».

Он рассказал, что в Сумской области американские автоматы попадаются примерно у одного бойца на всю группу ВСУ. Это связано с нехваткой патронов для такого вида оружия.

«Патронов для «Калашникова» на позициях гораздо больше — и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов — почти всегда что-то да будет под рукой», — пояснил российский военнослужащий.

24 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться на Сумском направлении. В частности, российским подразделениям удалось вклиниться в оборону ВСУ у населенного пункта Юнаковка на 14 км. По словам специалиста, данный участок фронта «является наиболее результативным» у ВС РФ в Сумской области.

За день до этого российское министерство обороны заявило о взятии под контроль поселка Варачино в Сумской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил о непростой ситуации в приграничных районах Сумской области.