Марочко рассказал о продвижении ВС РФ на Сумском направлении

Марочко: ВС РФ вклинились в оборону ВСУ у Юнаковки на 14 км

Российские войска продвигаются на Сумском направлении, они вклинились в оборону украинской армии у населенного пункта Юнаковка на 14 км. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 км — это как раз район Юнаковки», — сказал Марочко.

По его словам, участок фронта у данного населенного пункта «является наиболее результативным» у ВС РФ в Сумской области Украины.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Варачино в Сумской области.

Военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что военные РФ оказывают давление на оборону ВСУ в этом украинском регионе сразу на нескольких направлениях. В связи с этим, по его словам, командование ВСУ вынуждено перераспределять резервы.

Ранее на Украине завели уголовные дела на пять генералов российской армии.