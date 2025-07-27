Российские военные сбили еще шесть беспилотников в Псковской области

Шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Псковской областью. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!» — написал он.

До этого Ведерников сообщил, что в Невельском муниципальном округе Псковской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. По данным ведомства, столько летательных аппаратов уничтожили в период с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью. В Смоленской области сбили 21 беспилотник, в Калужской — десять и по девять — в Волгоградской и Ростовской областях.

Кроме того, четыре БПЛА были уничтожены над Крымом, по два — над Воронежской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Еще по одному дрону перехватили в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».