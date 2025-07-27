В Ленобласти из-за угрозы беспилотников может ухудшиться мобильный интернет

В Ленинградской области в связи с угрозой атак беспилотников возможно ухудшение работы мобильного интернета. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в случае воздушной угрозы сигнал мобильной связи может быть частично ослаблен.

В начале июля он уже предупреждал, что в регионе возможен временный перевод связи со стандарта 4G на 2G для повышения устойчивости сетей при атаках дронов.

С 5 по 7 июля в области отразили несколько попыток применения беспилотников, после чего глава региона в очередной раз напоминал жителям о возможных перебоях в работе связи.

Последний инцидент, связанный с атакой БПЛА в Ленобласти, по данным Минобороны, произошел еще в ночь на 17 июля. Тогда над территорией области были сбиты два дрона.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».