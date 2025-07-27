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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Белоусов подписал приказ о праздновании Дня ВМФ и поздравил военных
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Министерство обороны РФ

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота, а также подписал приказ о праздновании этого события в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте министерства обороны.

Белоусов отметил, что личный состав Военно-Морского Флота показывает верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе спецоперации на Украине.

«Военные моряки всегда играли значимую роль в достижении побед над неприятелем, самоотверженно отстаивали национальные интересы страны», — подчеркивается в приказе главы военного ведомства.

Он отметил, что моряки внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, с успехом выполняли сложные боевые задачи в борьбе с международным терроризмом.

«Сегодня личный состав Военно-Морского Флота обеспечивает присутствие РФ в районах Мирового океана и безопасность морской деятельности», — добавил Белоусов.

27 июля президент России Владимир Путин поздравил матросов и офицеров с Днем Военно-морского флота (ВМФ).

Ранее Патрушев напомнил Западу о ядерном потенциале российских подводных лодок.

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