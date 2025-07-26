Дроны ВСУ одновременно атаковали два российских региона

Минобороны РФ: силы ПВО сбили два дрона над Белгородской и Курской областями

Примерно в 15:05 украинские беспилотники атаковали два региона России. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве рассказали, что по одному БПЛА самолетного типа было ликвидировано средствами ПВО (противовоздушной обороны) в небе над Белгородской и Курской областями.

До этого министерство здравоохранения республики Ингушетия заявило, что в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом пострадали четыре человека. Из села Нижние Ачалуки в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей. Состояние пострадавших оценили как стабильное и удовлетворительное. После проведения осмотра и необходимого обследования их передали под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Кроме того, российские системы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ в небе над Северной Осетией. В результате атаки в районе села Первомайское никто из местных жителей не пострадал, никаких разрушений зафиксировано не было.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».