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Премьер Ливана призвал Израиль прекратить атаки и вывести войска

Премьер-министр Ливана призвал Израиль вывести войска с ливанской территории
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Mohamed Azakir/Reuters

Премьер-министр Ливана Наваф Салам, выступая на саммите Лиги арабских государств в Багдаде, призвал Израиль вывести войска с ливанской территории, передает ТАСС.

Салам подчеркнул, что его страна работает над выполнением резолюции 1701 СБ ООН для восстановления суверенитета и безопасности на границе с Израилем.

«Наша страна продолжает страдать от израильской оккупации и ежедневных нарушений прекращения огня», – сказал он.

Премьер призвал арабские страны оказать давление на международное сообщество, чтобы заставить Израиль прекратить атаки и вывести войска с ливанской территории.

Салам также заявил о приверженности правительства Ливана невмешательству в дела соседних государств и выразил готовность сотрудничать с Сирией в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину, приветствуя решение США о снятии санкций с Сирии.

В сентябре 2024 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана. Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы». Целью атак Израиля были названы инфраструктурные объекты ливанского движения.

Ранее стало известно, что Ирак выделит миллионы долларов на восстановление сектора Газа и Ливана.

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Операция Израиля в Ливане
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