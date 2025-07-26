Эксперт рассказал о наступлении ВС РФ сразу по трем направлениям в Харьковской области

Марочко: силы РФ наступают сразу в трех направлениях в Харьковской области

Российские войска наступают сразу в трех направлениях в Харьковской области. Об этом военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС.

«Наши военнослужащие расширяют зону контроля сразу в трех направлениях. Это северо-запад от Мелового — в направлении Чугуновки и Амбарное. Это к юго-западу от данного населенного пункта. Также создан небольшой плацдарм на западном берегу водной преграды», — поделился Марочко.

Он уточнил, что западнее Мелового российские военные расширяют зону контроля.

До этого Марочко сообщал, что российские военные зачищают территорию у Юнаковки для создания буферной зоны у Курской области.

Он пояснил, что российским военным необходимо продвигаться от Юнаковки на Юг в направлении населенного пункта Могрица, чтобы обезопасить данный участок фронта.

Также Марочко сообщал о создании огневого мешка в городе Часов Яр.

Ранее были названы возможные сроки взятия ВС РФ Часова Яра.