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Эксперт рассказал, что российские войска зачищают территорию у Юнаковки

Марочко: ВС РФ зачищают территорию у Юнаковки для буфера у Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные зачищают территорию у Юнаковки для создания буферной зоны у Курской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам Марочко, основные события сейчас происходят на юго-востоке от Юнаковки.

«Наши военнослужащие зачищают местность и создают тем самым буферную зону на этом участке. Дело в том, что мы уже действительно серьезно продвинулись здесь, в районе Юнаковки, а вот в районе Горналя и севернее на границе Российской Федерации есть масса серых зон, через которые украинские боевики постоянно пытаются зайти на территорию Российской Федерации», — поделился эксперт.

Он пояснил, что российским военным необходимо продвигаться от Юнаковки на Юг в направлении населенного пункта Могрица, чтобы обезопасить данный участок фронта.

До этого Марочко заявил о создании огневого мешка в городе Часов Яр.

В этом населенном пункте есть продвижение в Северном и Шевченковском микрорайонах, рассказал Марочко.

Ранее были названы возможные сроки взятия ВС РФ Часова Яра.

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