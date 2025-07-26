Медведчук рассказал о благодарности украинцев за удары ВС России по ТЦК

Многие украинцы благодарны РФ за удары российской армии по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его словам, украинский народ воспринимает сотрудников ТЦК «как заклятых врагов».

«Людоловы», как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относится нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали, и ненависть к этим уродам, которые относятся к простым гражданам, как к бродячим псам, зашкаливает», — сказал политик.

До этого представитель антифашистского подполья заявил, что темпы мобилизации на Украине значительно снизились из-за ударов российских военных по ТЦК.

Он также отметил, что российские удары по объектам ТЦК в Харькове удачно совпали с обнародованием личных данных украинских военкомов. По его словам, сотрудники ТЦК сейчас оказались перед реальной опасностью, исходящей, как со стороны российской армии, так и от местных жителей.

Ранее сообщалось о панике в ВСУ из-за ударов по ТЦК.