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Появилась информация о панике в ВСУ из-за ударов по ТЦК

ТАСС: российские удары по ТЦК посеяли панику среди военных ВСУ
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Telegram-канал «SHOT»

Удары российских войск по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) посеяли среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) панику. Об этом заявили ТАСС в силовых структурах РФ.

«Российские удары по ТЦК также заставили паниковать военнослужащих ВСУ, которые понимают, что в зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот», — уточнил источник.

В российских силовых структурах отметили, что сейчас данный вопрос игнорируется командованием ВСУ, которое воспользовалось ситуацией и вводит в заблуждение родственников пропавших без вести военных заявлениями о невозможности получения детальной информации о судьбах их родных и близких.

За последние две недели российская армия ударила по ТЦК как минимум в четырех украинских городах. В Совфеде назвали это новой стратегией, которая направлена на уничтожение военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве считают, что удары призваны сорвать мобилизацию.

Ранее украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК.

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