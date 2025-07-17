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В подполье заявили, что темпы мобилизации на Украине снизились из-за ударов ВС РФ

РИА Новости: темпы мобилизации на Украине уменьшились из-за российских ударов
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Темпы мобилизации на Украине значительно снизились из-за ударов российской армии по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом РИА Новости рассказали в антифашистском подполье.

По словам собеседника агентства, темпы мобилизации в настоящее время существенно уменьшились. Он отметил, что в интернете за последние две недели даже не было резонансных видео с так называемой бусификацией, то есть с незаконной, насильственной мобилизацией гражданских лиц.

Представитель подполья подчеркнул, что российские удары по объектам ТЦК в Харькове удачно совпали с обнародованием личных данных украинских военкомов. Сотрудники ТЦК сейчас оказались перед реальной опасностью, исходящей, как со стороны российской армии, так и от местных жителей.

16 июля стало известно, что в городе Днепре на юго-востоке Украины подростки заступились за мужчину, которого хотели задержать сотрудники ТЦК.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. Весной Верховная рада поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее появилось видео, как военкомы забрали гулявшего с коляской украинца.

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