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Российские военные уничтожили командира ВСУ на Сумском направлении

ТАСС: на Сумском направлении уничтожили командира группы полка ССО ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска уничтожили командира полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным агентства, командир ВСУ был уничтожен в районе Алексеевки.

«Бойцы «Севера» уничтожили командира группы четвертого полка ССО капитана В. Урбановича», — поделился собеседник.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы РФ прорвали украинскую оборону под Покровском (Красноармейском) в Донецкой народной республике (ДНР) и вступили в бои с противником на окраинах города.

Российские бойцы 15-й мотострелковой бригады продвигаются к Покровску с юга. При этом диверсионные группы ВС РФ активно действуют в тылу противника, дезорганизуя работу стратегически важных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе железнодорожных станций.

25 июля в Минобороны отметили, что взятие Новоэкономического имеет важное значение для развития наступления. По данным оборонного ведомства, населенный пункт находится недалеко от ключевых транспортных артерий. Если ВС РФ возьмут под контроль эти трассы, то российские войска смогут перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.

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