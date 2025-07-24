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«Детей куча»: на видео попало, как сочинцы спасались от атаки дронов на парковке

В Сочи на видео попало, как туристы спасались от дронов на парковке
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В Сочи туристам пришлось спасаться от дронов на подземной парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Около 30 минут назад в Сочи прозвучали пять взрывов. В городе работает система ПВО. Официальной информации пока нет. Туристы из отеля Mantera рассказали «Осторожно, новости», что эвакуировались на парковку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что люди находятся на подземной парковке. По словам автора видео, среди туристов много детей.

До этого сообщалось, что обломки от дронов упали на дорогу, ведущую на Новый Адлерский мост. Водитель запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что обломки разлетелись по проезжей части. По словам автора видео, они побили мост.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта.

Ранее москвичку на электросамокате отбросило от удара авто Росгвардии.

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