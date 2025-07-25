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Зеленский поручил обеспечить возможность ВСУ использовать тысячу дронов в сутки

Зеленский: ВСУ должны иметь возможность использовать тысячу дронов в сутки
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил производителям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обеспечить возможность Вооруженным силам страны (ВСУ) использовать тысячу дронов-перехватчиков в сутки. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, поручение было дано после посещения одного из предприятий, производящего БПЛА.

«Правительственные чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было», — сказал Зеленский.

9 июля американская газета The New York Times писала, что к осени 2025 года Вооруженные силы (ВС) России начнут выпускать по Украине по 1000 беспилотников за один раз. Как отмечается в материале, Киев может закупить произведенное в Европе оружие, однако он продолжает зависеть от США в вопросе поддержания поставок комплексов Patriot.

До этого новый командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Броуди с позывным «Мадьяр» заявил о разработке Украиной обновленного плана по ударам вглубь РФ. Он отметил, что это будет «запаздывающее, но стремительное становление» украинских войск. Военный эксперт Олег Глазунов подчеркнул, что реформа, которую предложили Броуди, не изменит ситуацию на фронте и не даст Киеву перехватить стратегическую инициативу.

Ранее Умеров заявил о способности Украины производить 10 миллионов БПЛА в год.

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