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Умеров заявил о способности Украины производить 10 миллионов БПЛА в год

Глава МО Умеров: Украина производит 10 миллионов беспилотников в год
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина способна производить до 10 миллионов беспилотников ежегодно, при условии стабильного финансирования количество может вырасти. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша промышленность уже способна производить до 10 млн дронов в год. При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения», — написал Умеров.

По его словам, государство готово помогать компаниям в поиске партнеров на Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах для увеличения производительности.

Кроме того, указал Умеров, инициатива по производству вооружения может происходить в сотрудничестве с союзниками по формату «Рамштайн». Речь идет об объединении украинских технологий с производственными мощностями союзников, уточнил министр.

До этого сообщалось, что правительство Германии подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины.

Ранее на Украине заявили об увеличении числа дальнобойных атак дронов по России.

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