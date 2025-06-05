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В России оценили возможный эффект от реформы ВСУ по ударам вглубь РФ

Военэксперт Глазунов: реформа по ударам вглубь РФ не изменит ситуацию на фронте
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Реформа, которую предложили ввести на Украине по ударам вглубь РФ, не изменит ситуацию на фронте и не даст Киеву перехватить стратегическую инициативу. Таким мнением поделился военный эксперт, политолог Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру».

«Это попытки запугать нас, чтобы Россия приняла все условия Украины. Но я не думаю, что они способны наносить настолько сильные удары, чтобы вынудить нас пойти на капитуляцию», — высказался эксперт.

Глазунов отметил, что эта реформа может привести к еще большим жертвам среди гражданского населения. Кроме того, он предупредил, что Россия может наносить удары не только вглубь, а по всей территории Украины. По его словам, в ближайшее время РФ может нанести такой удар, «что они забудут о своих словах».

До этого новый командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Броуди с позывным «Мадьяр» заявил о разработке Украиной обновленного плана по ударам вглубь РФ. Он отметил, что это будет «запаздывающее, но стремительное становление» украинских войск.

Броуди отметил, что необходимо реформировать удары дронов вглубь России. Он выдвинул идею реформы оснащения и управления подразделениями, а также масштабирования проекта «Линия дронов» на другие подразделения украинской армии.

Ранее эксперт раскрыл, когда Россия ударит «Орешником» по Украине.

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