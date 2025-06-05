Украинский командир предложил разработать новый план ударов по территории России

Силам беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) предстоит в течение 100 дней разработать и начать использовать обновленный план ударов вглубь территории Российской Федерации. Об этом заявил новый командующий СБС Роберт Броуди с позывным «Мадьяр» в своем Telegram-канале.

В своем посте он написал, что это запаздывающее, но стремительное становление войск.

«Мадьяр» после вступления в должность предложил внедрить «12 слоев влияния» на фронте в кратчайшие сроки. Данная мера позволит усилить подразделения радиоэлектронной борьбы, дистанционного минирования, а также групп по борьбе с операторами беспилотников Вооруженных сил России.

Броуди заявил, что необходимо реформировать удары дронов вглубь российской территории. При этом не стал раскрывать подробности из соображений секретности. Военный выдвинул идею реформы оснащения и управления подразделениями, а также масштабирования опыта проекта «Линия дронов» на другие подразделения украинской армии.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России». На следующий день политик сообщил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Ранее эксперт раскрыл, когда Россия ударит «Орешником» по Украине.