Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском направлении, которое находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удары были нанесены в «момент наибольшего скопления личного состава противника».

Вооруженные силы (ВС) России в период с 19 по 25 июля уничтожили четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украины. Кроме того, российские военные лишили украинцев многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65 производства США.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщал, что военнослужащие российской армии вошли в Красноармейск. По словам источника, не ясно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп ВС РФ или о полноценном штурме города. Тем не менее, ситуация для украинской армии на Красноармейском (Покровском) направлении продолжает ухудшаться, отмечается в посте.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.