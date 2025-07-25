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Стало известно о продвижении российских войск на Октябрьском направлении

Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются на Октябрьском направлении
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил (ВС) РФ уверенно продвигаются на Октябрьском направлении и улучшают положение. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает пресс-служба Минобороны.

«Воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Во время поздравления военных 5-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР) Белоусов отметил, что исключительная стойкость, профессионализм и беззаветная преданность долгу вновь доказали возможность положиться на российских военнослужащих в самых сложных условиях.

ВС РФ за неделю взяли под контроль еще пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Варачино в Сумской области Украины, «Южная» группировка войск заняла Белую Гору в ДНР. Кроме того, подразделения «Центра» получили контроль над Новоторецким, Новоэкономическим и Зверево в ДНР.

В Минобороны отметили, что взятие Новоэкономического имеет важное значение для развития наступления. По данным оборонного ведомства, населенный пункт находится недалеко от ключевых транспортных артерий. Если Вооруженные силы РФ возьмут под контроль эти трассы, то российские войска смогут перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ зашли в Красноармейск.

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