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Минобороны отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы РФ за неделю взяли под контроль еще пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило министерство обороны.

По данным ведомства, за последние семь дней подразделения группировки войск «Север» освободили Варачино в Сумской области Украины. «Южная» группировка войск заняла Белую Гору в ДНР. Кроме того, подразделения «Центра» получили контроль над Новоторецким, Новоэкономическим и Зверево в ДНР.

До этого в Минобороны заявили, что взятие Новоэкономического имеет важное значение для развития наступления.

По данным ведомства, населенный пункт находится недалеко от ключевых транспортных артерий. В случае, если Вооруженным силам РФ удастся взять под контроль данные трассы, они смогут перерезать пути снабжения гарнизону украинских войск.

25 июля британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис допустил, что ВС РФ в ближайшие несколько недель возьмут под контроль город Красноармейск в ДНР. Сейчас там идут ожесточенные бои.

Ранее Пушилин запретил членам правительства ДНР уходить в отпуск из-за проблем с водой.

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