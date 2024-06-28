Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ нашла контрабандиста, который пытался вывезти военную технику под видом бытовой

ФСБ: житель Коми хотел провезти через границу военную технику под видом бытовой

close
100%
Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Житель Коми пытался вывезти из России через границу военную технику, замаскировав ее под бытовую. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По данным ведомства, техника использовалась для обнаружения движущихся наземных целей. Следственное подразделение УФСБ России по Коми завело уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины о попытке контрабанды оружия. Максимальное наказание за это — до семи лет колонии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, заключили в ФСБ.

До этого в Крыму суд признал 33-летнего местного жителя виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Мужчина ранее был задержан в Псковской области представителями ФСБ. Подробности дела не разглашаются, его рассмотрение проходило в закрытом режиме из-за гостайны.

Ранее жителя Брянской области арестовали по делу о госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами