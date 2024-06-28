ФСБ нашла контрабандиста, который пытался вывезти военную технику под видом бытовой

Житель Коми пытался вывезти из России через границу военную технику, замаскировав ее под бытовую. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По данным ведомства, техника использовалась для обнаружения движущихся наземных целей. Следственное подразделение УФСБ России по Коми завело уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины о попытке контрабанды оружия. Максимальное наказание за это — до семи лет колонии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, заключили в ФСБ.

До этого в Крыму суд признал 33-летнего местного жителя виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Мужчина ранее был задержан в Псковской области представителями ФСБ. Подробности дела не разглашаются, его рассмотрение проходило в закрытом режиме из-за гостайны.

Ранее жителя Брянской области арестовали по делу о госизмене.