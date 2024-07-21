Западные страны оказывают военную помощь Украине не просто так, а в обмен на зерно, которое направляется в страны Европы. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Самое основное — это даже не взрывы, мины или еще что-то. Это то, что шайка президента Владимира Зеленского продолжает вывозить зерно из Украины», — заявил он.

Лебедев подчеркнул, что вывоз зерна с Украины означает голод для граждан страны. По словам координатора подполья, в Киеве объявили, что будут ремонтировать «какую-то инфраструктуру в Молдавии», чтобы создать зерновой коридор с Украины.

Также Лебедев указал на неправдоподобность заявлений, что Румыния «подарила какие-то танки или Польша в подарок дала снаряды или Чехия». Координатор подполья подчеркнул, что «все это сказки и это все меняется на электроэнергию и на зерно».

До этого власти Украины и Британии договорились о кредитной поддержке военных поставок в интересах ВСУ. Согласно подписанному соглашению, британским поставщикам оружия разрешается заключать с украинской стороной кредитные договоры и контракты на сумму порядка £2 млрд ($2,58 млрд).

Кроме того, 15 июля сообщалось, что Германия тайно передала Украине большую партию оружия. Как стало известно, среди поставок были боеприпасы для танков Leopard 1A5 и Marder, а также два инженерных танка Dachs.

Ранее в Британии призвали с осторожностью помогать Украине, чтобы избежать ответа России.