Эксперты рассказали, как компания Маска «отбросила ВСУ на десятилетие назад»

«Военная хроника»: сбой в работе Starlink отбросил ВСУ на десятилетие назад

Мировой сбой сервиса Starlink американского миллиардера Илона Маска продемонстрировал риски зависимости от частной инфраструктуры, перебои в работе спутникового интернета фактически «отбросили ВСУ на десятилетие назад». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ») со ссылкой на источники.

«Около четырех часов FPV-дроны не функционировали, системы целеуказания артиллерии были недоступны, подразделения переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — отмечается в материале.

Авторы указывают, что инцидент подчеркивает необходимость создания устойчивых автономных систем управления.

24 июля сбой в работе спутниковой сети Starlink был зафиксирован по всей линии фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже стало известно, что сбои в работе Starlink фиксировались по всему миру.

В ночь на 25 июля вице-президент Starlink Майкл Николс сообщил, что работа Starlink была практически полностью восстановлена.

Ранее упавший в Болгарии красный шар оказался останками спутника Starlink.