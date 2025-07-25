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Бастрыкин назвал число убитых ВСУ мирных жителей Курской области

Бастрыкин: в результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель
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Екатерина Штукина/РИА Новости

В результате вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в августе 2024 года более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«В ходе атаки националистов на регион Курска в августе прошлого года зарегистрировано: 331 погибший и 553 раненых, среди которых 25 несовершеннолетних», — отметил он.

23 июля помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Украина продолжает удерживать на своей территории мирных жителей Курской области. В ходе заявления по итогам переговоров с украинской делегацией Мединский отметил, что один пункт ранее достигнутой договоренности так и не был выполнен до конца. Не все «эвакуированные» Вооруженными силами Украины мирные жители Курской области возвращены на Родину, подчеркнул он. В настоящее время украинские власти по-прежнему удерживают около 30 человек, добавил Мединский.

Ранее в России осудили украинского гранатометчика за теракт в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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