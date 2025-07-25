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Германия намерена создать самую сильную армию в Европе

FT: Германия намерена создать сильнейшую армию в Европе за счет добровольцев
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Mindaugas Kulbis/AP

Правительство Германии разработало программу ежегодного привлечения до 40 тыс. 18-летних граждан на добровольную военную службу. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на план минобороны ФРГ.

«К 2031 году мы выйдем на целевой показатель, предлагая гибкие условия и конкурентную оплату», — цитирует издание документ ведомства.

Численность бундесвера планируется увеличить с 182 тыс. до 260 тыс. военнослужащих к 2035 году. Резервный контингент вырастет с 60 тыс. до 200 тыс. человек.

21 июля руководитель федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхард заявил, что Германия в случае введения военного положения столкнется с необходимостью привлечения нескольких сотен тысяч водителей грузовиков.

15 июля военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов сказал, что многие страны Европы в среднесрочной перспективе объявят о возвращении к обязательному призыву в армию на срочную службу.

Ранее в Германии высказались о возможности третьей мировой войны.

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