FT: Германия намерена создать сильнейшую армию в Европе за счет добровольцев

Правительство Германии разработало программу ежегодного привлечения до 40 тыс. 18-летних граждан на добровольную военную службу. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на план минобороны ФРГ.

«К 2031 году мы выйдем на целевой показатель, предлагая гибкие условия и конкурентную оплату», — цитирует издание документ ведомства.

Численность бундесвера планируется увеличить с 182 тыс. до 260 тыс. военнослужащих к 2035 году. Резервный контингент вырастет с 60 тыс. до 200 тыс. человек.

21 июля руководитель федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхард заявил, что Германия в случае введения военного положения столкнется с необходимостью привлечения нескольких сотен тысяч водителей грузовиков.

15 июля военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов сказал, что многие страны Европы в среднесрочной перспективе объявят о возвращении к обязательному призыву в армию на срочную службу.

Ранее в Германии высказались о возможности третьей мировой войны.