Многие страны Европы в среднесрочной перспективе объявят о возвращении к обязательному призыву в армию на срочную службу. Об этом aif.ru заявил военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Во-первых, опыт СВО показал, что малочисленной армии профессионалов, контрактной армии, недостаточно для длительного интенсивного и масштабного конфликта. Во-вторых, если национальная армия будет терпеть неудачи, нужен подготовленный мобилизационный резерв, чтобы удержать ситуацию под контролем», — подчеркнул он.

Генерал-майор привел к пример Германию, где «будут большие проблемы с их вермахтом», который укомплектован из представителей лиц нетрадиционной ориентации. Такие солдаты, по словам Попова, «сразу разбегутся» при реальных боевых действиях.

«Решение одно — вводить срочную службу. Полагаю, что в среднесрочной перспективе многие европейские страны объявят о возвращении к обязательному призыву», — подытожил он.

В начале июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение об обязательном призыве в армию в Европе будут принимать правительства отдельных стран.

Ранее Володин напомнил председателю бундестага, какая армия брала Берлин.