В Германии высказались о возможности Третьей мировой войны

Депутат бундестага Гизи: не нужно запугивать граждан нападением России на НАТО

Правительство Германии должно перестать запугивать своих граждан нападением России на страны НАТО, поскольку глава РФ Владимир Путин мыслит рационально. Такое мнение озвучил в интервью Berliner Zeitung депутат бундестага Грегор Гизи.

По словам политика, ему все чаще приходится сталкиваться с вопросами о возможности Третьей мировой войны, на что он обычно старается успокоить людей.

«Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО», — заявил депутат.

Гизи отметил, что российский лидер конкретен в том, что зону его ответственности входит Восток. В свою очередь прямой конфликт с Запад не входит в интересы Кремля.

До этого командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что силы альянса могут подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. В России уже назвали слова военачальника объявлением войны и пригрозили Североатлантическому альянсу ответом, «предусмотренным ядерной доктриной». При этом всерьез нападения не ожидают: в Госдуме полагают, что у НАТО «кишка тонка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией.