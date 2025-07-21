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В ФРГ приготовились к призыву пенсионеров и женщин в случае войны

Bild: в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин
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Global Look Press

Германия в случае введения военного положения столкнется с необходимостью привлечения нескольких сотен тысяч водителей грузовиков. Об этом в интервью изданию Bild заявил руководитель федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхард.

По его словам, Германии нужно больше женщин-водителей за рулем, для чего необходимы безопасные стоянки и грузовики, оснащенные душем, туалетом и кухней.

Энгельхард подчеркнул, что к работе также следует привлечь водителей грузовиков, которые вышли на пенсию, а также отменить требование каждые пять лет подтверждать их профессиональную квалификацию. Руководитель союза добавил, что ФРГ следует признать водительские удостоверения, которые были выданы в таких странах, как Молдавия и Узбекистан.

До этого сообщалось, что финны стали массово уходить из армии в первый месяц срочной службы из-за проблем со здоровьем и трудностей в адаптации к армейским условиям.

Сообщается, что из 12 тыс. поступивших на службу в январе 2025 года призывников свыше тысячи покинули вооруженные силы уже через месяц, а к лету доля отказников превысила 16%, их число достигло 2 тыс.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов».

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