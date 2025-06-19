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В США раскрыли преимущества новой российской подлодки, названной «Черной дырой»

TNI: Россия усилила щит на Дальнем Востоке бесшумной подлодкой «Якутск»
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Артем Пряхин/РИА Новости

Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка», получившая прозвище «Черная дыра», пополнила состав Военно-морского флота России 11 июня. Об этом сообщает The National Interest (TNI).

Как отмечает издание, «Якутск» оснащен передовыми системами шумоподавления, на фоне чего считается одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире. Благодаря своей чрезвычайно низкой акустической сигнатуре, подлодки этого типа получили в ВМС США прозвище «Черная дыра».

«Подводные лодки будут играть ключевую роль в любых потенциальных конфликтах великих держав. Русские придумали, как построить по-настоящему динамичные подводные силы», — говорится в публикации.

10 июня сообщалось, что на Западе высоко оценили характеристики российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», способной выполнять как военные, так и исследовательские задачи. Отмечается, что размеры субмарины превышают крупнейшие американские подлодки, она оснащена подводными беспилотниками «Посейдон», которые могут переносить ядерный заряд.

Ранее ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад.

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