СК установил несколько тысяч наемников в рядах ВСУ

Следственный комитет установил более 3,5 тысяч наемников из 70 государств, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

Бастрыкин заявил, что завершено расследование по 505 уголовным делам в отношении 650 человек, и что на данный момент осуждены более 600 человек.

Бастрыкин уточнил, что наемниками в рядах ВСУ числятся граждане таких стран, как США, Великобритания, Канада, Грузия и другие.

Глава СК РФ сообщил, что на основе собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, 721 человек объявлен в международный розыск, а 282 заочно арестованы, и что в отношении 134 иностранцев уже вынесены приговоры.

24 июля сообщалось, что суд заочно приговорил наемника из Колумбии к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее в РФ осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.