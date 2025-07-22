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В Татарстане задержали группу диверсантов, работавших на ВСУ

ФСБ: в Татарстане задержана группа хабаровских диверсантов, работавших на ВСУ
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане задержали группу хабаровских диверсантов, работавших на ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут» со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

«Сотрудники УФСБ по Татарстану пресекли деятельность двух жителей с Дальнего Востока, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами и готовили теракт на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины контактировали с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Они надеялись получить украинское гражданство и переехать. Мужчины получили координаты тайника, где хранились взрывчатка и компоненты самодельной бомбы.

В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки.

До этого Херсонский областной суд приговорил 53-летнюю местную жительницу к 12 годам колонии по обвинению в совершении государственной измены в пользу Украины. В 2024 году она через мобильное приложение перевела некоторую сумму денег на расчетный счет иностранного банка. Отмечается, что эти средства были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.

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