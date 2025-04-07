Жительницу Херсонской области осудили на девять лет за госизмену и шпионаж

ГП: жительница Херсонской области осуждена на девять лет за госизмену и шпионаж

Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

19-летняя жительница Херсонской области Юлия Соколова признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Соколову к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году девушка «по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки», снимала на мобильный телефон военные объекты и отправляла заказчику.

3 апреля сообщалось, что Ленинский районный суд Курска вынес приговоры бывшему руководителю предприятия в Курской области Александру Воробьеву и экс-сотруднику Роману Сидоркину за кражу военных изделий для последующей продажи их за границу.

Ранее сообщалось, что жителя Омска отправили в колонию за сбор денег для ВСУ.