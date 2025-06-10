Российская атомная подлодка произвела фурор в США

На Западе высоко оценили характеристики российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», способной выполнять как военные, так и исследовательские задачи. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Подводная лодка занимает уникальную нишу в составе ВМФ России и произвела фурор, когда несколько лет назад ее спустили на воду», — говорится в материале.

Отмечается, что размеры субмарины превышают крупнейшие американские подлодки. Кроме того, она оснащена подводными беспилотниками «Посейдон», который могут переносить ядерный заряд.

«Белгород» может атаковать различные виды целей: от самолетов до прибрежных городов. При этом ее можно использовать и как аппарат для исследования морского дна, так как подлодка способна погружаться на очень большую глубину.

9 июня председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что президент РФ утвердил итоговую редакцию Стратегии развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Стратегия включает анализ военно-политической ситуации в мире, возможных конфликтов и оценку потенциала других морских держав.

По его словам, такой стратегический документ принят впервые в современной истории страны.

Ранее ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад.