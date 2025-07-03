Путин одобрил идею о разработке специальной зубной щетки для военных

Президент России Владимир Путин поддержал идею о разработке специальной зубной щетки для военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг глава государства побывал на выставке участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Руководитель компании по производству зубных щеток «Технопро» Александр Белов рассказал российскому лидеру, что предприятие регулярно отправляет свою продукцию бойцам, участвующим в СВО. Белов также заявил, что мечтает создать высококачественную российскую зубную щетку для военных. В этой связи он попросил у Путина разрешения принять участие в ее разработке.

«Конечно», — сказал Путин в ответ на просьбу.

Также он отметил, что «в этом смысле» военные мало чем отличаются от других граждан.

«Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть какая-то специфика, именно имея в виду то, в каких условиях они живут», — добавил глава государства.

До этого президент РФ заявил, что помощь бойцам, участвующим в СВО, — это миссия, которую поручил Бог.

Ранее Путин назвал участников СВО «мои ребята».