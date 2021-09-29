Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы в Тихом океане

Крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Омск» провели стрельбы крылатыми ракетами по учебным целям в Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что «Варяг» произвел пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж подлодки «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит». Обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии более 450 километров, уточнили в пресс-службе.

Безопасность выполнения стрельб обеспечивали 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота. Для контроля результатов боевых упражнений были привлечены самолеты морской авиации и беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота на учениях в центральной части океана отработали удар по объектам и авианосцам условного врага.