На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры из-за взрывов

По объектам компании «Нафтогаз» Украины были нанесены удары, после чего было зафиксировано наличие разрушений. Пресс-служба компании сообщила, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению повреждений.

Точные локации пострадавших объектов не уточняются.

Утром 22 июля глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах, произошедших в городе, расположенном на юге Украины.

Также украинский телеканал «Общественное» информировал, что в Сумах зафиксированы взрывы, произошедшие на фоне действующей в регионе воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском селе мародеры обокрали магазин техники после обстрела.