Пушилин: пределы безопасной зоны на границе с Украиной зависят от оружия ВСУ

Пределы безопасной зоны, которая создается на границе России и Украины, зависят от вооружения, которое передается Западом в распоряжение Киева. Об этом ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

28 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска на некоторых участках Сумского направления почти на 14 км отодвинули Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российской государственной границы, идет формирование так называемой буферной зоны.

По словам Марочко, наиболее значимые успехи российских военнослужащих отмечаются в районе Кондратовки и Юнаковки.

Военный эксперт отметил, что во втором населенном пункте силы РФ за эту неделю значительно продвинулись. В настоящее время под их контролем находится примерно половина Юнаковки.

Ранее Путин оценил состояние ВСУ.