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Германия поставит Украине оружие, которое позволит ей «воздействовать» на РФ

Глава МО Германии Вадефуль: Украина получит оружие для «воздействия» на РФ
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Kin Cheung/AP

Украина получит от Германии оружие для «воздействия» на РФ. Об этом рассказал в интервью для издания Zeit министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

По словам Вадефуля, помимо обороны, на которую она имеет права, Украина получит возможность действовать в ответ.

«У нее также будут возможности воздействовать на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать [президенту РФ Владимиру] Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине», — подчеркнул он.

До этого Вадефуль заявил, что Украина не проигрывает в конфликте с Россией, поскольку ее поддерживают США и страны ЕС. По его словам, поддержка Киева со стороны Вашингтона во многом связана с деятельностью канцлера Фридриха Мерца.

17 июля канцлер ФРГ Фририх Мерц заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие, созданное при кооперации с ФРГ.

Ранее Трампа предупредили об «украинской ловушке» из-за поставок оружия ВСУ.

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