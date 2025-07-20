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В Германии отказались считать, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина не проигрывает в конфликте с Россией
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отказался считать, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией. Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью таблоиду Bild.

«Нет. Вся Европа поддерживает Украину, и Соединенные Штаты Америки также готовы оказать поддержку», — заявил Вадефуль.

По его словам, поддержка Киева со стороны Вашингтона во многом связана с деятельностью канцлера Фридриха Мерца.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что ВС РФ могут начать масштабное наступление на Украине в ближайшие дни и недели, задействовав 160 тысяч военных. Как следует из материала, заявленные в ультиматуме президента США Дональда Трампа 50 дней дают России возможность воспользоваться достижениями последних недель, которые все больше ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты», в том числе в ДНР.

Ранее в Норвегии рассказали, как Путин может принудить Зеленского к переговорам.

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